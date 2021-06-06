مصطفى بكرى: الشعب بكافة فئاته يقف خلف القيادة السياسية فى مواجهة التحديات

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القاهرة - سامية سيد - أكد النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، وقوف الشعب بكافة فئاته خلف القيادة السياسية صفا واحداً فى مواجهة التحديات التى تواجه الوطن، قائلاً: نحن أمام قائد وطنى والشعب بكافة فئاته يقف صفا واحدا خلفه فى مواجهة التحديات.

وقال بكرى، فى بيانه العاجل الذى ألقاه فى الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إن ما تحقق من إنجازات بينما تمر الذكرى السابعة لتولى الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم، تؤكد بالقراءة الموضوعية إننا نمضى على الطريق الصحيح، حيث التنمية المستدامة، بل ومفخرة لكل مصرى.

وأضاف بكرى، أن مصر عادت إلى دورها المحورى، وأصبحت رقما لا يمكن التغاضى عنه فى معادلة المنطقة والعالم.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى التحديات والمخاطر التى تواجه الوطن، مستنكرا تحذيرات الإدارة الأمريكية لمصر من توجيه أى ضربة عسكرية ضد سد النهضة.

وفي هذا الصدد، أكد بكرى الوقوف خلف القيادة السياسية، قائلاً:" أقول للرئيس السيسي، وأنت تواجه التحديات الخطيرة بالداخل والخارج، نحن معك وخلفك سر على بركة الله.. ودافع عن الأمن القومى المصرى والمائى ونفوضك فى هذا الأمر.. نثقق انك لن تفرط فى الأمن القومى المصرى .

واستطرد بكرى، قائلا: " ندرك الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وأن المهمة ليست سهلة، لكن لدينا إرادة وقائد واجه وانحاز للشعب واستطاع الحفاظ على الهوية المصرية".