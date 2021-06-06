شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "دفاع الشيوخ": موقف إثيوبيا تجاه النيل مخالف للأعراف والمواثيق الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفريق أسامة الجندى، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشيوخ، والنائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، إن الموارد المائية لمصر ومصدرها الرئيسى للمياه هو "نهر النيل"، والذى يمثل شريان الحياة، مؤكدًا أن مصر من الدول التى تعانى من الفقر المائي.

وأضاف الجندى، فى تصريحات له اليوم، أن نصيب المواطن المصرى من المياه فى حدود 570 مترًا مكعبًا سنويًا، فى حين أن حد الفقر المائى يبلغ 500 متر مكعب فى السنة، فى حين أن المعدل العالمى يزيد عن 1000 متر مكعب، إذًا المياه بالنسبة لمصر مسألة "حياة أو موت".

وأكد رئيس لجنة الدفاع والامن القومى بمجلس الشيوخ، أن إثيوبيا تحاول أن تفرض نفسها بحجة المياه للتخلص من الاتفاقيات السابقة، والتى يراها الجانب الإثيوبى من وجه نظره، أنها وقعت فى فترة احتلال، وأنه غير مسؤول عنها، فيريد أن يسبب مشاكل للتخلص من التزاماته تجاه مصر، بكمية المياه، ويكون هو صاحب الحق المطلق فى التصرف فى النيل، وهذا لا يمكن أن تقبله مصر.

وشدد على أن مصر تدير هذه القضية وفقا للاتفاقيات الدولية التى تحدد أسلوب وطرق التعامل بين دول حوض الأنهار العالمية، والتى تحدد إجراءات استخدام المياه لكل دولة، وبالتالى نجد أن الموقف الإثيوبى يشوبه التعنت ولا يتطابق مع الأعراف والمواثيق الدولية التى تنظم طرق استخدام المياة لدول حوض النيل.