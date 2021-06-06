شكرا لقرائتكم خبر عن اعتقال خلية داعشية في كركوك العراقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اعتقل جهاز الاستخبارات بوزارة الداخلية العراقية خلية نائمة لتنظيم داعش تضم أربعة إرهابيين في محافظة كركوك250/كم شمالي بغداد./

وقالت خلية الإعلام الأمني ، في بيان صحفي اليوم الأحد ، إن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية تمكنت من إلقاء القبض على أربعة ارهابيين كخلية نائمة ينشط عملها في محافظة كركوك تقوم بتقديم الدعم اللوجستي لعناصر عصابات داعش.

وذكرت أن المعتقلين اشتركوا بعملية مايسمى الضباب الإرهابية ضد القوات الأمنية ونصب سيطرات وهمية في منطقتي داقوق والرشاد في محافظة كركوك .

ولفتت إلى أنه تم تدوين أقوالهم ابتدائيا وقضائيا واتخذت بحقهم الإجراءات القانونية.