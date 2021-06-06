شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يدشن حملته الطبية التطوعية لجراحة القلب المفتوح والقسطرة في موريتانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، حملته الطبية التطوعية لجراحة القلب المفتوح والقسطرة في جمهورية موريتانيا الإسلامية الشقيقة لعام 2021م.

وأجرى الفريق الطبي التطوعي خلال اليوم الأول للحملة 16 عملية جراحية، منها 7 عمليات لجراحة القلب المفتوح و9 عمليات قسطرة تكللت جميعها بالنجاح ولله الحمد.

من جانبه قام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية موريتانيا الدكتور هزاع بن زبن المطيري بزيارة المستشفى الذي أجريت فيه العمليات للوقوف على الترتيبات والتأكد من جاهزيته لاستقبال المرضى بأفضل حال.

يذكر أن المشروع يعد من المشاريع الإنسانية التي تنفذها المملكة ممثلة بالمركز لرفع إمكانات القطاع الطبي لدى الشعب الموريتاني الشقيق، حيث يهدف لعلاج المرضى من العائلات ذوي الدخل المحدود.