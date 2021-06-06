شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل 1874 إصابة جديدة بكورونا في الإمارات والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - سجلت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة 1874 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 583,071 حالة. كما أعلنت الوزارة عن وفاة 3 حالات مصابة نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 1699 حالة. وأشارت إلى أنه تم شفاء 1842 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد ، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 562,576 حالة.