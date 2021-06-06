انت الان تتابع خبر اللاعب علي عدنان: لا توجد مباراة سهلة.. هدفنا الصدارة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2021-06-06 | 14:38
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أكدَ، علي عدنان، لاعب منتخبنا الوطني لكرة القدم، اليوم الأحد، جاهزية أسود الرافدين لخوض مباريات التصفيات المزدوجة بعد غياب دام لسنة ونصف السنة بسبب جائحة فيروس كورونا.
وقالَ علي عدنان، في المؤتمر الصحفي لمباراة كمبوديا: "نحترم كثيراً منتخب كمبوديا، ونتطلع لتحقيق الفوز والمضي بالدفاع عن صدارة المجموعة الثالثة، نحن جاهزون لمباريات التصفيات، وجميع اللاعبين بأتم الجاهزية رغم الغيابات الاضطرارية في صفوفنا بغياب اللاعبين علي فائز لإصابته بفيروس كورونا، وكذلك غياب سعد ناطق للإيقاف".
وأضافَ عدنان: "لا توجد مباراة سهلة، نلعب في ظروفٍ مختلفة، ومنتخب كمبوديا يلعب من دون ضغوطٍ، كسب النقاط الثلاث سيحفزنا بقوة قبل مباراتي هونغ كونغ وإيران لحسم صدارة المجموعة الثالثة".
وأضافَ عدنان: "لا توجد مباراة سهلة، نلعب في ظروفٍ مختلفة، ومنتخب كمبوديا يلعب من دون ضغوطٍ، كسب النقاط الثلاث سيحفزنا بقوة قبل مباراتي هونغ كونغ وإيران لحسم صدارة المجموعة الثالثة".
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