قبل مواجهة كمبوديا.. كاتانيتش ينتقد أرضية ملعب المباراة ويصفها بـ'المضحكة'

وقالَ كاتانيتش، في المؤتمر الصحفي لمباراة كمبوديا: "بالنسبة لفريقنا فجميع الأمور جيدة، لعبنا بعض المباريات الودية، وقدمنا مستويات جيدة، ونحن جاهزون لمباراة يوم غد، ونعرف ماذا سنفعل".

وأضافَ مدرب منتخبنا الوطني: "صحيح اننا لم نلعب مباراة رسمية منذ فترة طويلة، ولكنني واثق من الفريق، رغم أنني قلق من الوضع العام، فاللاعبون محجورون في الغرف، وأرضية ملعب المباراة مضحكة بالنسبة لي، ونأمل أن يعطينا هذا الوضع حافزا للفوز في المباريات".



وختمَ كاتانيتش: "في بعض المباريات تعتقد أنك ستفوز بها، ولكنك قد تخسرها في الأخير، وبالنسبة لفريقي فهو مركز بنسبة 120 %".