رئاسة البرلمان تشدد على إنهاء ملف النازحين وإغلاق المخيمات نهاية 2021

وقال مكتب الكعبي في بيان، ورد لـ الخليج 365، إن الأخير "استقبل اليوم وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق جابرو، حيث أكد أن ملف النزوح مهم وكبير ويجب ان لا يتم التعامل معه من جانب سياسي فقط كما يفعل البعض، او استغلاله لتحقيق مصالح ومنافع ضيقة على حساب الام هذه الشريحة التي تحملت سنوات طويلة داخل المخيمات، فيجب على الجميع النظر لهذا الملف من جانبه الإنساني حصرا وان تتحمله السلطتين التشريعية والتنفيذية و تعاون المجتمع الدولي، كونه يتعلق بحياة عوائل تضم نساء وأطفال وكبار سن ومرضى".وجرى خلال اللقاء، بحسب البيان، "الاتفاق والدعوة لضرورة الإسراع بآليات غلق المخيمات داخل وخارج حدود اقليم كردستان، خاصة وان اغلب النازحين والمهجرين لديهم رغبة حقيقية بالعودة لمناطقهم ، بعد تهيئة كافة المناخات الآمنة والعمرانية اللازمة والتنسيق مع الدوائر المعنية لإعادة عقاراتهم التي جرى الاستيلاء على بعضها من قبل الفاسدين".

وفيما يتعلق بملف سنجار، بين الكعبي انه "ليس بالموضوع السهل ، وان معالجته اكبر من ان تتعامل فيه جهة واحدة ، بل يجب التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وحكومة الإقليم والمنظمات الدولية لمعالجته وإعادة عوائل سنجار لبيوتهم ومناطقهم الآمنة".



من جهتها، ثمنت دور زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لتشكيل لجنة اعادة العقارات المغصوبة، وفق البيان.