انت الان تتابع خبر قمة بوتن وبايدن.. قرار باغلاق سماء جنيف تزامنا مع القمة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أفادت وسائل إعلام سويسرية، بأن سلطات البلاد ستغلق المجال الجوي فوق مدينة جنيف بالتزامن مع عقد لقاء القمة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن في 16 يونيو/حزيران الجاري.
وأكد موقع NZZ am Sonntag أن الهيئة الفدرالية السويسرية للطيران المدني (BAZL) تعمل حاليا على تفاصيل خطة إغلاق أجواء جنيف خلال القمة بالتعاون مع سلاح الجو وغيره من الجهات المختصة.
وأشار الموقع إلى أن، المسؤولين تمكنوا من تنسيق الإجراءات في هذا الشأن ويقارنون هذا الوضع مع الإغلاق الجوي المفروض خلال أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.
وأشار الموقع إلى أن، المسؤولين تمكنوا من تنسيق الإجراءات في هذا الشأن ويقارنون هذا الوضع مع الإغلاق الجوي المفروض خلال أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.