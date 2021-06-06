شيرين عبد الوهاب تبارك بحدث 'ينتظره كل الوطن العربي' لمرة واحدة

بغداد - ياسين صفوان - وجّهت الفنانة المصرية، شيرين عبد الوهاب، مباركة على صفحاتها في وسائل التواصل الاجتماعي بمناسبة الكشف عن عمل فني كبير، أعلنه تركي آل شيخ قبل أيام.

وعلقت عبد الوهاب في رسالة مؤثرة على العمل الجديد الذي تم الإعلان عنه من قبل رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، المستشار تركي آل الشيخ.

وأعلن آل شيخ، قبل أيام، عودة النجمة المصرية شريهان إلى المسرح بعرض يحمل عنوان "كوكو شانيل"، على منصة "شاهد".

وكتبت شيرين، في تعليقها على الخبر الذي تداوله كثيرون، على صفحتها في "تويتر"، باللغة المحكية في مصر: "حكاية شيريهان إللي بتحصل في تاريخ الفن مرة واحدة بس، كملت دلوقتي بإرادتك و بنجاحك و رجوعك للفن اللي ياما امتعتينا بيه".

وتابعت عبد الوهاب: "شكرا شيريهان على مشاعر صحتيها فينا من تاني، بحبك و مستنياكي أنا و كل الوطن العربي".

ونشر تركي آل الشيخ تغريدة على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء الأربعاء الماضي، أكد من خلالها عودة شريهان للمسرح بعد غياب لسنوات طويلة، عبر مسرحيتها الجديدة "كوكو شانيل"، المقرر عرضها على منصة "شاهد VIP" السعودية.