قتيلان في انفجار شرقي الفلبين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قتل شخصان إثر انفجار قنبلة زرعها متمردون على جانب إحدى الطرق شرقي الفلبين.

وقالت المتحدثة باسم الشرطة الإقليمية لويزا كالوباكوب إن صبيا (16 عاما) أصيب في الانفجار الذي وقع بمدينة ماسباتي، على بعد 378 كيلومترا جنوب شرق مانيلا.



وأسفر الانفجار عن مقتل والد الصبي (40 عاما) وابن عمه (21 عاما).

وأضافت كالوباكوب: "لقد كان حادثا" موضحة " اصطدت دراجتهما بالقنبلة التي زرعها بتهور المتمردون الشيوعيون".

وأشارت إلى أنه "من المحتمل أنهم كانوا يستهدفون الأفراد النظامين"، مشيرة إلى الجنود ورجال الشرطة.

وأكملت: "لن تقوم بذلك أي جماعة أخرى إلا جيش الشعب الجديد".

يشار إلى جيش الشعب الجديد يعد الجناح المسلح للحزب الشيوعي في الفلبين، الذي يخوض حربا ضد الحكومة منذ أواخر الستينيات، مما يجعله أحد أطول حركات التمرد اليسارية في آسيا.

وجرى نشر المزيد من القوات في مدينة ماسباتي لتعقب المشتبه بهم.

وقد اشتبكت مجموعة من رجال الشرطة الجنود مع مسلحين في قرية مابينا بعد ست ساعات تقريبا من وقوع الانفجار. ولم ترد تقارير حول وقوع خسائر بشرية .

وأوضحت كالوباكوب أن القوات استعادت قنابل يدوية الصنع وأجزاء تستخدم لتصنيع المتفجرات.

وكانت مباحثات السلام بين الحكومة الفلبينية والمتمردين الشيوعيين قد انتهت في نوفمبر/تشرين ثان 2017، وتواصلت هجمات المسلحين منذ ذلك الوقت.

وأخفقت جهود استئناف المفاوضات حتى الآن.