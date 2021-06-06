الفصائل الفلسطينية مدعوّة لحوار القاهرة لترتيب البيت الداخلي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تلقت الفصائل الفلسطينية دعوة رسمية من مصر للمشاركة في الحوار الفلسطيني المقرر عقده بالقاهرة السبت المقبل.

وقال محمد البريم، مدير المكتب الإعلامي للفصائل: "تلقينا دعوة مصرية رسمية قبل قليل للمشاركة في الحوار الفلسطيني بالقاهرة والذي سينطلق يوم السبت المقبل".

وذكر أن اللجان ستشارك بوفد رسمي يرأسه "الأمين العام للجان المقاومة في فلسطين" أيمن الششنية وأنها ستطرح رؤية الفصائل حول القضايا كافة.



واعتبر أن "المطلوب الآن ودون تأجيل أو تلكؤ تحقيق المصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام وتجسيد الوحدة الوطنية الحقيقية على أساس الشراكة السياسية والالتزام ببرنامج وطني موحد مقاوم يدير حالة الاشتباك والمقاومة وصولا إلى التحرير والخلاص من المحتل".

وأكدت مصادر فلسطينية أن "17 فلسطينيا تلقوا دعوات للمشاركة في حوار القاهرة، الذي يأتي في إطار المساعي المصرية لترتيب البيت الفلسطيني الداخلي بعد التصعيد الأخير في غزة والقدس".

وخلال زيارته إلى غزة، كشف اللواء عباس كامل رئيس جهاز المخابرات المصرية عن نية القاهرة عقد اجتماع للفصائل الفلسطينية في القاهرة، بهدف مناقشة ترتيب البيت الفلسطيني وإنجاز المصالحة.

ورعت مصر مؤخرا اتفاقا لوقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل في غزة بعد موجة توتر في الفترة من 10 إلى 21 من مايو/أيار الماضي أسفرت عن مقتل أكثر من 250 فلسطينيا و13 شخصا في إسرائيل إلى جانب دمار واسع النطاق في القطاع.

