اعتقال مشتبه به في هجوم بسكين شرقي الصين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اعتقلت الشرطة الصينية مشتبها به فيما يتعلق بهجوم بسكين أدى إلى مقتل ستة وإصابة 14 السبت في مدينة أنكينغ بشرق البلاد.

وقال الحزب الشيوعي بمدينة أنكينغ، في بيان، إن المشتبه به في الهجوم، الذي وقع في شارع للتسوق غير مسموح فيه بالسيارات، هو عاطل عن العمل في الخامسة والعشرين من العمر .



وبحسب ما نقلته رويترز عن البيان فإن الشاب كان "ينفس عن غضب من اضطرابات في أسرته وإحساسه بالتشاؤم".

وأضاف البيان أن مصابا من الهجوم لا يزال في حالة خطرة بينما حالة باقي المصابين مستقرة.

وحصلت الوقائع في شوارع مدينة أنكينغ الواقعة على بُعد 1200 كيلومتر جنوب بكين في مقاطعة آنهوي.

وفي أبريل/ نيسان، قتل رجل مسلح بسكين طفلين وجرح 16 آخرين في مدرسة بجنوب الصين.

وفي 2018، طعن رجل 9 أطفال حتى الموت في شمال البلاد وحكِم عليه لاحقا بالإعدام.