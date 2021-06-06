مجلس الوزراء الأردني يحذر: سنتعامل مع التجمعات بكل حزم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعهد مجلس الوزراء الأردني، الأحد، بعدم السماح باستمرار التجمعات والمظاهرات غير القانونية وكافة السلوكيات المرافقة لها .

ووجه المجلس رسالة تحذيرية، قائلا: "سنتعامل مع التجمعات بكل حزم ونهيب بالمواطنين بالنأي بأنفسهم عنها".



وقال: "ما شهدناه ليلة أمس من اعتداءات على أفراد الأمن وسلوكيات تحريضية تشكل مخالفات قانونية تمس صلب ثوابت بلدنا ومرتكزاته الدستورية".

وأكد مجلس الوزراء الأردني أن التجمعات غير القانونية تخللتها تجاوزات وإساءات وتحريض مفتوح على الدولة وما تضمنته يهدد السلم المجتمعي.

وأعلنت وزارة الداخلية الأردنية، الأحد، إصابة 4 أفراد أمن خلال التعامل مع أعمال شغب وإطلاق نار في منطقة المالحة قرب طريق مطار الملكة علياء الدولي بالعاصمة عمّان.

وشهدت الساعات الماضية اعتداءات مسلحة على قوات جهاز الأمن العام في الأردن في منطقة المالحة قرب طريق مطار الملكة علياء الدولي، ما أدى إلى إصابة بعضها، وفقا لبيان الداخلية.

وكانت الوزارة أصدرت تحذيرا، في أعقاب بيان لمجلس الأعيان الأردني، طالبت فيه الجهات المعنية، بإنفاذ القانون والحفاظ على النظام العام في مواجهة محاولات البعض بنوايا "خبيثة" خلق فوضى بالبلاد.

ورفض مجلس الأعيان في البيان "محاولات البعض بنوايا خبيثة مغلفة بمطالب شعبوية ومظلمية غير واقعية خلق حالة من الفوضى بمختلف الوسائل داخل الوطن في إطار ممنهج ومدروس، يستهدف تشويه سمعة الأردن، وتكريس نظرية أنه يعيش انفلاتا أمنيا، بهدف ضرب حالة الأمن والاستقرار التي ينعم بها في ظل محيط ملتهب من حولنا ومليء بالصراعات".