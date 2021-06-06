شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة الصينية تعتقل مشتبهاً به في هجوم بسكين قتل 6 وأصاب 14 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بكين: (رويترز)

قالت سلطات محلية في الصين، اليوم الأحد، إن الشرطة اعتقلت مشتبهاً فيه فيما يتعلق بهجوم بسكين أدى إلى مقتل ستة وإصابة 14 أمس السبت، في مدينة آنتشينج شرقي البلاد.

وقال الحزب الشيوعي في المدينة في بيان على موقع التواصل الاجتماعي ويبو إن المشتبه فيه في الهجوم، الذي وقع في شارع للتسوق غير مسموح فيه بالسيارات، هو عاطل عن العمل في الخامسة والعشرين من العمر كان «ينفس عن غضب من اضطرابات في أسرته وإحساسه بالتشاؤم».

وأضاف البيان أن مصاباً من الهجوم لا يزال في حالة خطرة بينما حالة باقي المصابين مستقرة.