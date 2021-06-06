«العربية أبوظبي» تطلق رحلات مباشرة إلى سراييفو

أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت «العربية للطيران أبوظبي»، إضافة وجهة جديدة إلى عملياتها التشغيلية، بتسيير رحلات مباشرة بين أبوظبي وسراييفو عاصمة البوسنة والهرسك بدءاً من 12 يوليو 2021.

ونجحت أبوظبي بترسيخ مكانتها كمركز حيوي، يؤمن وصول المسافرين إلى وجهاتهم بأقل كلفة ممكنة، من خلال إطلاق «العربية للطيران أبوظبي»، التي تعد ثمرة اتفاقية بين «الاتحاد للطيران» و«العربية للطيران».

ومع تسيير الرحلات الجديدة، ستقدم الشركة خدمات السفر للعملاء المسافرين من العاصمة الإماراتية إلى سراييفو بأسعار في المتناول.

وتمثل سراييفو الوجهة 11 للعربية للطيران أبوظبي منذ إطلاق رحلات الشركة من مطار أبوظبي الدولي في الربع الثالث من 2020.

وتحتضن مدينة سراييفو مجموعة واسعة من المعالم الثقافية، ومتاجر التسوق، والمطاعم والمقاهي التي تمثل وجهات جذابة للزوار، في حين تكفل تضاريسها وبيئاتها المحيطة، حصول الزوار على تجارب العطلات والمغامرات المميزة.