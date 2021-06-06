شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب من الجامعة القاسمية يشاركون في «بشارة القيظ» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - زار عدد من طلاب الجامعة القاسمية معهد الشارقة للتراث، في إطار المشاركة في النسخة الرابعة عشرة من فعالية بشارة القيظ، والتي ينظمها المعهد تحت شعار «طائر الكّروان» ضمن امتداده لبرنامجه الفكري.

وتأتي الزيارة في سياق تكامل الرؤى لتنمية المعرفة الثقافية والتعرف إلى الموروث الإماراتي الأصيل ومفرداته في إطار البيئة التي يوفرها المعهد لزواره فضلاً عن تحقيق رؤية الجامعة وتطلعاتها في تمكين ودمج طلبتها الدارسين من مختلف الجنسيات مع الأنشطة والفعاليات الوطنية وذلك من أجل فهم العادات والتقاليد السائدة في المجتمع الاماراتي.

واستقبل القائمون على المعهد طلبة الجامعة وأخذوهم في جولة ضمن البرنامج العام للفعالية والذي شملت معرضاً للصور المرئية عن الدورات السابقة للفعاليات في سنواتها السابقة، واستمع الطلبة خلال وجودهم بالمعهد إلى محاضرة عن طائر الكروان على مسرح معهد الشارقة للتراث والتي سلطت الضوء على هذا الطائر كجزء من المعرفة الثقافية للإمارات.

وعلى هامش الزيارة التقى الوفد الطلابي بالدكتور عبدالعزيز المسلم رئيس المعهد والذي بدوره أبدى ترحيباً بالطلبة وبمشاركتهم في فعالية بشارة القيظ والتي درج المعهد على تنظيمها بشكل سنوي ودعا الطلبة إلى الاستفادة من فعاليات المعهد والتعرف إلى مكونات التراث والموروث الإماراتي.