شكرا لقرائتكم خبر عن «العربية للسيارات» تسجل نمواً 83% في مبيعات «نيسان باترول» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

سجلت «العربية للسيارات»، شركة السيارات الرئيسية في مجموعة عبد الواحد الرستماني، والوكيل الحصري لسيارات نيسان في دبي والشارقة والإمارات الشمالية، نمواً ملحوظاً في مبيعات مجموعة «نيسان باترول»، مقارنة بفترة ما قبل الوباء، وتحديداً من يناير إلى أبريل 2019.

وقال صلاح يموت، المدير التنفيذي للعمليات في «العربية للسيارات»: «في الوقت الذي نحتفل فيه بمرور 70 عاماً على «باترول»، نفخر بالإعلان عن أن هذه السيارة التي توصف بأنها «بطل جميع التضاريس» شهدت نمواً بنسبة 83% في المبيعات. وكان أداء «نيسان باترول» جيداً بمستوى استثنائي رغم السوق التنافسي، ما يمثل دلالة على قوة علامة نيسان التجارية، والتراث الطويل لهذا الطراز الذي تضرب جذوره في المجتمع. وبناءً على خبرتنا التي تزيد على 50 عاماً في سوق الإمارات، والفهم العميق من جانب فريقنا إزاء مشهد السيارات في المنطقة، فإننا نواصل ترسيخ قوتنا، والوصول إلى آفاق أعلى في السوق المحلي».