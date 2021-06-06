شكرا لقرائتكم خبر عن زيدانسك أول سلوفينية تصعد لدور الثمانية في "رولان جاروس" والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باريس - رويترز

أصبحت تامارا زيدانسك أول رياضية من سلوفينيا تصعد لدور الثمانية في فردي السيدات في بطولة كبرى الأحد عندما فازت 7-6 و6-1 في الدور الرابع (دور 16) في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس على الرومانية غير المصنفة سورانا كريستيا.

وتبادلت اللاعبتان كسر الإرسال في أول شوطين من المجموعة الأولى على أرضية ملعب سوزان لنجلين، قبل أن ترفع زيدانسك مستوى أدائها وتحسم شوط التعادل لصالحها بعد أن أرسلت كريستيا كرة أمامية إلى خارج الملعب عقب ارتكاب عدة أخطاء.

ولم يسبق لزيدانسك المصنفة 85 عالمياً تجاوز الدور الثاني في أي بطولة كبرى، في حين صعدت كريستيا لدور الثمانية بنسخة البطولة عام 2009.

وعززت زيدانسك (23 عاماً) أداءها الهجومي في المجموعة الثانية، بينما واجهت اللاعبة الرومانية صعوبة في الحركة بسبب مشكلة في الكاحل.

وسريعاً تقدمت زيدانسك 5-0 ثم حسمت النتيجة بعد 86 دقيقة من اللعب.

وستلتقي زيدانسك في دور الثمانية مع التشيكية ماركيتا فوندروسوفا وصيفة بطلة 2009 أو مع الإسبانية باولا بادوسا.