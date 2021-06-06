شكرا لقرائتكم خبر عن التسجيل العقاري توقع مذكرة تعاون مع المجلس البلدي لمدينة الشارقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

وقعت دائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة بمقرها، أمس مذكرة تعاون مع المجلس البلدي لمدينة الشارقة، تهدف إلى الربط الإلكتروني بينهما لتسهيل الإجراءات على المتعاملين.

وقع المذكرة عبدالعزيز أحمد الشامسي مدير عام دائرة التسجيل العقاري بالشارقة، وسالم بن علي المهيري رئيس المجلس البلدي لمدينة الشارقة، بحضور كل من عبدالعزيز راشد آل صالح مدير الدائرة، والمستشار حميد علي العبار مستشار الدائرة، وخالد راشد المهيري رئيس لجنة تنظيم شؤون العزب في المجلس البلدي لمدينة الشارقة، وماجد عبدالله بوخاطر أمين سر المجلس البلدي لمدينة الشارقة.

وبموجب المذكرة تسمح دائرة التسجيل العقاري للمجلس البلدي، بالاطلاع والاستعلام عن البيانات العقارية للأشخاص المستعلم عنهم من قبلها، وذلك عن طريق الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الدائرة عبر شبكة الإنترنت.

وقال عبدالعزيز الشامسي إن توقيع المذكرة خطوة مهمة في طريق التكامل والتعاون بين مختلف الدوائر والمؤسسات الرسمية العاملة في الإمارة، تنفيذاً لتوجيهات قيادتنا الرشيدة التي تؤكد دائماً على أهمية التعاون بين مختلف الجهات والمؤسسات بما يخدم الصالح العام.

وأشار إلى أن مذكرة التفاهم تسعى لتوحيد الجهود المشتركة بين الدائرة والمجلس البلدي لخدمة المتعاملين بكافة فئاتهم، والاستفادة من الإمكانيات والخدمات الإلكترونية التي تملكها الدائرة بما يخدم المجلس البلدي لمدينة الشارقة ويساعده على تنفيذ المهام الموكلة إليه على أفضل وجه بما ينعكس إيجابياً على المخرج النهائي لمستوى الخدمات المقدمة لكافة سكان المدينة.

من جهته، أعرب سالم علي المهيري عن سعادته بتوقيع اتفاقية الربط الإلكتروني بين المجلس البلدي والتسجيل العقاري، وذلك لما فيها من تسهيل في الإجراءات الخاصة بطلبات الأراضي، معتبراً أن هذه الخطوة تأتي استكمالاً لمنظومة العمل الإلكتروني التي تبنتها حكومة الشارقة بتوجيهات ودعم من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والتي من شأنها الارتقاء بمستوى كافة خدماتها المقدمة للمواطنين، وتوجه بالشكر إلى دائرة التسجيل العقاري لحرص الدائرة على تعزيز التعاون مع المجلس البلدي لما فيه خير ومصلحة العمل.