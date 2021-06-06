شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة دبي تدعو الجمهور للتعرف إلى صاحب جثة مجهولة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

دعت القيادة العامة لشرطة دبي، أفراد الجمهور للتعرف إلى صاحب الصورة المنشورة، والذي عثر على جثته في خور دبي، إفريقي الجنسية في العقد الثاني من العمر، يرتدي فانيلة رياضية برتقالية اللون مع بنطلون أسود، ولا يحمل أوراقاً ثبوتية، ومنذ نقل الجثة إلى إدارة الطب الشرعي بالإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة لفحصها والتأكد من سبب الوفاة، لم يراجع الشرطة أي شخص للإبلاغ عن فقدان صاحب الجثة.



ودعا مركز شرطة الموانئ، أفراد الجمهور للتعرف إلى صاحب الجثة المجهولة، ومن لديه أية معلومات عنه يمكنه الاتصال بمركز الاتصال على الرقم 901 وإذا كان المتصل من خارج إمارة دبي عليه إضافة 04 قبل رقم الاتصال.