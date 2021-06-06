شكرا لقرائتكم خبر عن وفد أوزبكي يزور مرور دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

استقبل العقيد جمعة سالم بن سويدان، نائب مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، وفداً من وزارة الشؤون الداخلية في جمهورية أوزبكستان برئاسة يولداشيف رئيس الدائرة التنظيمية لإدارة الأمن، وذلك بهدف الاطلاع على أفضل الممارسات المُطبقة في المجال المروري.

رحب ابن سويدان بالوفد الضيف، مؤكداً أهمية توطيد علاقات التعاون وتبادل الخبرات والزيارات بين الجانبين،

وبحث اللقاء سبل التعاون والتنسيق المشترك، بالإضافة إلى مناقشة الأمور التي تهم الطرفين في المجال المروري.

وقدّم العقيد جمعة بن سويدان، شرحاً للوفد الضيف حول المهام والواجبات التي تقوم بها إدارة المرور للحفاظ على أمن الطريق، وزار الوفد الضيف غرفة العمليات التابعة للإدارة العامة للمرور تعرف خلالها إلى أنظمة الضبط الذكية في إدارة حركة السير في الإمارة.

وأعرب الوفد عن إعجابه الشديد بما شاهده من مستوى متطور في الإدارة العامة للمرور، وأثنى على الحفاوة البالغة التي حظي بها.