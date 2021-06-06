قطاع الكهرباء.. تنفيذ مشروعات بـ55 مليون جنيه في شمال سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - شمال سيناء - أشرف سويلم:

أعلن اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، في بيان اليوم، عن تنفيذ مشروعات في قطاع الكهرباء بقيمة 55 مليونا و500 ألف جنيه من الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي الجاري.

وقال المحافظ في بيانه، إنه تم اعتماد مبلغ 10 ملايين و151 ألف جنيه لبرنامج الكهرباء في ديوان عام المحافظة، و8 ملايين و579 ألف جنيه لمجلس مدينة العريش، و5 ملايين و383 ألف جنيه لمجلس مدينة بئر العبد، و13 مليونا و368 ألف جنيه لمجلس مدينة الشيخ زويد، و6 ملايين و19 ألف جنيه لمجلس مدينة الحسنة، و12 مليون جنيه لمجلس مدينة نخل.

وتابع، أن نسبة تنفيذ المشروعات في قطاع الكهرباء للعام المالي الجاري بلغت 94%.