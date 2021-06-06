برلماني يطالب وزير الزراعة بوقف استيراد أو تصنيع "الحبة القاتلة"

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط - محمد إبراهيم:

تقدم حسن عبدالوهاب، عضو مجلس النواب عن محافظة دمياط، بطلب للدكتور السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بشأن الموافقة على منع استيراد أو تصنيع الحبة القاتلة "حبة حفظ الغلة".

وأوضح النائب، في تصريح صحفي، اليوم الأحد، أن هذه الحبة تسببت في وفاة العشرات من الأشخاص على مستوى الجمهورية، في الآونة الأخيرة بسبب كونها شديدة السمية.

وأضاف عبدالوهاب، أنه تقدم بطلب آخر يتضمن الموافقة على طرح 500 ألف زريعة من سمك البلطي بنيل دمياط، على أن يجرى الطرح بداية مركز كفر سعد والسوالم نظرا لقلة الأسماك بنهر النيل.

كما طالب النائب بتزويد جميع فروع البنك الزراعي بمحافظة دمياط بمكن صراف آلي ATM لخدمة الفلاحين.