الأزهرية.. ننشر أسماء أوائل الإبتدائية والإعدادية في المنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - محمد النادي:

أعلنت منطقة المنيا الأزهرية، اليوم الأحد، أوائل المرحلتين الإبتدائية والإعدادية، حيث حصل 39 طالبا وطالبة الدرجات النهائية علي مجموع 550 بنسبة 100% بالشهادة الإبتدائية، و16 طالبا وطالبة حصدوا المراكز الأولي في الشهادة الإعدادية ومن بينهم 4 مكفوفين.

والأوائل الـ39 في الشهادة الابتدائية هم: محمد حسن عبد الحميد، بسملة محمود عمر عبد الحكيم، بسنت مصطفى محمد، تبارك محمود علي، تسنيم طارق عبد المجيد، جومانة أحمد جلال، خالد محمد قاسم، رحمة محمد نشأت، ردينة أحمد محمد، رقيه محمد أبو بكر، رنا مبارك صالح، روشان أحمد محمود، رؤى وليد فيصل، ريتاج حازم ماهر، زهراء عمرو محمد، زينب صديق محي الدين، زينب محمد صلاح، سلمى أحمد محمد، سلمى علي محمد، سلمى محمد إبراهيم، سلمى محمد عبد الحميد، سلمى ياسر سمير، شيماء عمر طه، عبد الرحمن عماد الدين محمد، فاطمة عصام فتحي، فاطمة وليد فاروق، مازن أحمد رمضان، محمد جلال أبو بكر، مريم أيمن محمد، مريم محمد عيد، مشيره عبد الجواد محمد، ملك عصام أبو المجد، منة الله رضا صابر عبد الهادي، منة الله محمد سعد، مي أحمد محروس، نوران محمود أحمد، هاجر محمد عبد الحليم، هاجر وليد حميد، هنا عبد العظيم محمود.

وجاء ترتيب أوائل الشهادة الإعدادية "مبصر" كالتالي:

1- شهد أحمد عبد الحميد محمد، معهد فتيات جريس، المركز الأول بمجموع 490 درجة وبنسبة مئوية 100%

2- رحمه ماهر عبد العاطي، معهد فتيات بني مزار، المركز الثاني بمجموع 489 درجة وبنسبة مئوية 99.59%

3- إيمان خالد مخيمر، معهد فتيات المنيا، المركز الثالث، بمجموع 488 درجة وبنسبة مئوية 99.39%

4- سندس أحمد عبد الفتاح، معهد فتيات جمال أبو حسانين، المركز الرابع، بمجموع 487 درجة وبنسبة مئوية 99.39%

5- إسراء أشرف فوزي، معهد فتيات د. محمد خليل، المركز الرابع مكرر، بمجموع 487 درجة وبنسبة مئوية 99.39%

6- سلمى خالد محمد، معهد فتيات جمال أبو حسانين، المركز الخامس، بمجموع 485 درجة وبنسبة مئوية 98.98%

7- ندى ربيعي أبو شليته، معهد فتيات طنبدي، المركز الخامس مكرر، بمجموع 485 درجة وبنسبة مئوية 98.98%

8- بسمله محمد وحيد، معهد فتيات عطف حيدر، المركز السادس، بمجموع 484 درجة وبنسبة مئوية 98.78%

9- خالد محمد حبيب، معهد عطف حيدر، المركز السادس مكرر، بمجموع 484 درجة وبنسبة مئوية 98.78%

10- محمود محمد جمعه، معهد أبو جرج، المركز السادس مكرر، بمجموع 484 درجة وبنسبة مئوية 98.78%

11- إيمان طلعت أحمد، معهد فتيات ديرمواس، المركز السابع، بمجموع 483 درجة وبنسبة مئوية 98.57%

12- دينا طلال محمد، معهد فتيات أم المؤمنين المركز السابع مكرر، بمجموع 483 درجة وبنسبة مئوية 98.57%

وجاء ترتيب أوائل الشهادة الإعدادية "كفيف" كالتالي:

1-محمد طارق رجب، معهد أم الساس، المركز الأول، بمجموع 409 درجة وبنسبة مئوية 90.9%

2- خالد ربيع مصطفى، معهد إسطال، المركز الثاني، بمجموع 383 درجة وبنسبة مئوية 75.1%

3- منة الله صلاح حسن، معهد فتيات محمد رجب، المركز الثالث، بمجموع 308درجة وبنسبة مئوية 68.4%

4- شيماء محمد حماد، معهد فتيات الأشمونين، المركز الرابع، بمجموع 297 درجة وبنسبة مئوية 66%.

ووجه الدكتور أحمد محمد طلب، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة المنيا الأزهرية، والشيخ إبراهيم محمود إبراهيم، الوكيل الشرعي، ومحسن خالد حسن، الوكيل الثقافي، التهنئة للأوائل.