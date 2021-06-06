48 سفينة.. تداول 110 ألف طن بضائع استراتيجية في ميناء الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

شهد ميناء الإسكندرية، نشاطا ملحوظا في حركة السفن والبضائع والحاويات خلال الـ 48 ساعة الماضية، إذ بلغ إجمالي عدد السفن المترددة على الميناء 48 سفينة تحمل سلع وبضائع إستراتيجية.

ومن جانبه، قال أحمد بريقع، المتحدث الرسمي باسم هيئة ميناء الإسكندرية، اليوم الأحد، إن البضائع المتداولة تقدر بـ 110 ألف طن وتشمل غلال ومواد بترولية وبضائع عامة.

وأضاف المتحدث باسم ميناء الإسكندرية، أن إجمالي عدد الحاويات الصادرة بلغ 917 حاوية، فضلا عن دخول وخروج 9800 شاحنة عامة من وإلى الميناء خلال الـ 48 ساعة الماضية.

وفي سياق متصل، وجه الربان طارق شاهين، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، الشركات والعاملين بالميناء باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.