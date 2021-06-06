"النواب" يوافق على تعريف الأصول بـ"الصكوك السيادية" بعد جدل بشأن قناة السويس والسد العالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالى، رئيس المجلس، على تعريف كلمة "الأصول" الواردة في مشروع قانون الصكوك السيادية المقدم من الحكومة، والذي يناقشه المجلس.

جاء ذلك بعد جدل واسع شهدته الجلسة حول تعريف كلمة الأصول، حيث ينص التعريف الوارد بمشروع القانون كالتالي: "الأصول: أي من الأموال الثابتة أو المنقولة ذات القيمة الاقتصادية المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لأي من الأشخاص الاعتبارية العامة، عدا الموارد الطبيعية.

بدأ الجدل بمطالبة النائب ضياء الدين داوود، بتعديل التعريف، بإضافة جملة: "عدا السد العالي وقناة السويس"، وذلك حتى لا يتم تداول صكوك بشأنهما باعتبارهما مشروعات مهمة للبلاد، مشيرًا إلى أن هناك دولًا تسهم في بناء سد النهضة.

وعقب وزير المالية بأن تلك المشروعات هي ممتلكات عامة للدولة، وليس ممتلكات خاصة، وبالتالي لا ينطبق عليها القانون، ومع ذلك لا مانع من إضافتها.

وتدخل المهندس أشرف رشاد، زعيم الأغلبية، ليرفض التعديل، قائلًا: استثناء قناة السويس والسد العالي من الأصول بقانون الصكوك السيادية يعطي شبهة سيئة السمعة للقانون" وأضاف: يمكننا أن نكتفي بتدوين ذلك بالمضبطة فقط.