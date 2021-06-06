69 % زيادة في صادرات الصناعات الهندسية المصرية إلى ليبيا خلال 4 أشهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين إبراهيم:

كشف المجلس التصديري للصناعات الهندسية ارتفاع حجم صادرات القطاع إلى ليبيا خلال أول 4 أشهر من عام 2021 بنسبة 68.8% مقارنة بنفس الفترة من عام 2020.

وبحسب بيانات للجهاز حصل عليها الخليج 365، بلغ إجمالي صادرات قطاع الصناعات الهندسية إلى ليبيا 28.4 مليون دولار خلال أول 4 أشهر من العام الجاري مقابل 16.8 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020.

وبلغ إجمالي حجم الصادرات الهندسية المصرية إلى ليبيا خلال العام الماضي 46 مليون دولار.

وأوضح المجلس التصديري أن هناك ارتفاعا ملحوظا في الطلب الليبي على الأجهزة المنزلية والكهربائية المصرية في الثلث الأول من العام الحالي حيث استحوذت على نسبة 81.8% من إجمالي الصادرات الهندسية ، يليها مكونات السيارات بنسبة 4.3%.

وحصلت وسائل النقل على نسبة 3%من إجمالي الصادرات المصرية لليبيا خلال أول 4 أشهر من العام الجاري، ثم أدوات المائدة والمطبخ 1.7%، والطلمبات والمراجل والمحركات 1.6%، وفقا لبيانات المجلس.

وأرجع شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، ارتفاع صادرات القطاع إلى ليبيا، بحسب ما قاله لمصراوي، إلى ارتفاع تكلفة الشحن من الصين مما أعطى فرصة قوية للصادرات المصرية وخاصة في الدائرة التصديرية الأقرب لمصر ومنها دول شمال أفريقيا والدول العربية.

وأشار الصياد إلى أن ارتفاع المنافسة السعرية بين المصدر المصري والصيني أتاح الفرصة لزيادة الطلب على المنتج المصري لقلة تكلفة الشحن مقارنة بالمنتج الصيني الذي يعد المنافس الأقوى.

وفي ذات الإطار، كشفت مي حلمي، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، في تصريحات لمصراوي، عن أن 15 شركة مصرية من أعضاء المجلس عقدت اجتماعات ثنائية مع الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة لبحث الفرص التصديرية للسوق الليبي في الفترة المقبلة.

وقالت مي حلمي إن المجالات التي تعمل بها هذه الشركات تتضمن مجالات الصناعات الكهربائية والطلمبات ومنتجات تشغيل المعادن والمعدات الفندقية والكابلات.

وأضافت أن محاور هذه المباحثات تناولت مناقشة المميزات التنافسية لدى كل شركة مصرية لتوفير التسهيلات الأفضل لها والتي شملت عرض منتجات الشركات المصرية في معرض دائم لتسهيل البيع المباشر أو دخول السوق الليبي عن طريق وكيل.

وذكرت مي حلمي إن المجلس التصديري وقع بروتوكولا مع الجانب الليبي في الفترة الأخيرة، بهدف تعزيز التعاون المشترك فى مجالات الصناعات الهندسية، وزيادة الصادرات المصرية للسوق الليبي خلال الفترة القادمة، بوصفه أحد الأسواق التصديرية الهامة لمصر.

وفي خطوة لتفعيل بروتوكول التعاون، وقع من مصر المهندس حسام فريد عضو مجلس إدارة المجلس التصديري والعضو المنتدب لشركة الوايلر، ومن الجانب الليبي الدكتور هاني سفراكس رئيس الغرفة المصرية الليبية وممثل مجلس الأعمال المصري الليبي، وذلك بهدف استخدام العلامة التجارية لشركة الوايلر المصرية للتسويق في ليبيا، وفقا لمي حلمي.