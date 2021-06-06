23 % ارتفاعا بصادرات الطباعة والتغليف في أول 4 شهور من العام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

كشف المجلس التصديري للطباعة والتغليف عن ارتفاع صادرات القطاع إلى 255.182 مليون دولار خلال أول 4 أشهر من العام الجاري مقابل 206.883 مليون دولار مقارنة بنفس الفترة من عام 2020، بنسبة ارتفاع قدرها 23٪.

وبحسب بيان المجلس اليوم الأحد، شهد قطاع التغليف تحقيق صادرات بقيمة 159.67 مليون دولار خلال أول 4 أشهر من 2021 مقابل 128.53 مليون دولار في نفس الفترة من العام السابق، بزيادة قدرها 24 %.

وبلغت صادرات قطاع الورق 88.31 مليون دولار خلال أول 4 أشهر من 2021 مقابل 74.38 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة بزيادة بلغت 19%.

وأعلن المجلس التصديرى، أن قطاع الطباعة والكتب بلغت صادراته 7.27 مليون دولار في أول 4 أشهر من 2021 مقابل 4.11 مليون دولار مقارنة بنفس الفترة من عام 2020، بنسبة بزيادة قدرها 77 %.

وبلغت صادرات قطاع المصنفات الفنية 84 ألف مليون دولار حتى أبريل الماضي مقابل 14 ألف نفس الفترة العام الماضي.

وعن أبرز الدول المستقبلة لمنتجات القطاع، فإن السودان في المركز الأول بقيمة 34.299 مليون دولار، وجاءت ليبيا بالمركز الثاني 19.281 مليون دولار، ثم السعودية 18.453 مليون دولار، وتركيا 16.653 مليون دولار، وإيطاليا 15.627 مليون دولار.

واستقبلت الولايات المتحدة منتجات مصرية من القطاع بقيمة 15.386 مليون دولار، وبريطانيا وشمال أيرلندا 15.548 مليون دولار، وكينيا 13.159، والمغرب 10.751 مليون دولار، وإسبانيا 10.505 مليون دولار.

وقال نديم إلياس رئيس المجلس التصدير للطباعة والتغليف، إن هناك ضرورة ملحة لنشر ثقافة التصدير، ويأتي ذلك عن طريق الندوات التعريفية للمصدرين كما نحن بحاجة إلى شرح كيفية التصدير ومتطلبات التصدير وكيفية غزو الأسواق الخارجية بشكل سريع بالنسبة للشركات الجديدة التي تسعى للدخول بقطاع التصدير، وهذا من شأنه الانعكاس على حجم الصادرات المصرية.

وأوضح إلياس، أن مصر تمتلك إمكانيات صناعية قوية يمكنها أن تجعل القاهرة مركز إقليمي للتصدير، كما يمكن زيادة التعاون مع التكتلات التجارية الضخمة التي تجمعنا معهم اتفاقيات تجارية مثل الكوميسا ومجموعة اغادير واتفاق التجارة الحرة بالقارة الأفريقية، وذلك يساهم في توسيع توجهات الشركات نحو استهداف هذه الأسواق بمنتجاتها.

وقال أحمد جابر وكيل المجلس التصديري للطباعة والتغليف، إن المجلس يتابع بشكل دورى وضع الشركات العاملة في قطاع التصدير وكذلك الشركات الجديدة التي تحاول الدخول للسوق التصديرى، عبر توعيتهم وإتاحة كافة المعلومات عن الأسواق التصديرية، وأبرز الأسواق التي يمكن الدخول إليها خلال الفترة المقبلة.

وأشار وكيل المجلس إلى ضرورة تطوير ملف الصادرات وتطوير سلاسل الإمداد والتوريد وتأهيل شركات مصرية جديدة وخلق قاعدة صناعية قوية لجذب الاستثمارات، وتطوير منظومة الجمارك المصرية لتيسير عمل المصدرين، وجعل حاويات التصدير ومستلزمات الإنتاج المستوردة بغرض التصدير أولوية، ومنح مزيد من التسهيلات عند التصدير، وذلك سيكون له انعكاسات إيجابية على مناخ التصدير.