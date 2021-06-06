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موعد عيد الأضحى 2021.. ذو الحجة يبدأ 11 يوليو

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

قال الدكتور ياسر عبدالهادي، أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن غرة شهر ذو الحجة فلكيًا يوم الأحد الموافق 11 يوليو 2021، على أن تكون وقفة عرفات 9 ذو الحجة الموافق يوم الإثنين 19 يوليو، وعيد الأضحى 10 ذو الحجة الموافق يوم الثلاثاء 20 يوليو.

وأضاف لمصراوي: تحديد موعد رؤية هلال ذو الحجة وتحديد موعد غرة الشهر تابعة للملكة العربية وذلك لارتباط مناسك الحج بها، لافتًا إلى أن تحديد موعد الشهور القمرية العربية أحد المهام العلمية للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بالتنسيق مع الجهات المعنية داخل وخارج مصر.​​

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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