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مصر.. طلاب الإعدادية يواجهون «الامتحانات» و«كورونا»

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ابوظبي - سيف اليزيد - أحمد عاطف (القاهرة)

انطلق منذ قليل ماراثون الامتحانات لطلاب الشهادة الإعدادية في القاهرة بمادة الجبر والإحصاء، وذلك وسط تطبيق للإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس المستجد (كوفيد- 19).

واتخذت وزارة التربية والتعليم خطوات من شأنها الحد من انتشار العدوى، لا سيما بتوزيع 14 طالباً فقط بكل لجنة للحفاظ على التباعد، وإلزام الجميع بارتداء الكمامة.

ويؤدي 158796 طالباً وطالبة امتحانات إتمام الدراسة للتعليم الأساسي، بالقاهرة، داخل 75 لجنة بالإضافة لـ 2 على مستوى مصر، من بينهم 1 من محافظة القاهرة، يؤدون الامتحان بمستشفى 57357.

ومن المقرر أن يمتحن الطلاب غداً مادة العلوم، فيما تم تشكيل غرف عمليات بكل إدارة تتصل مباشرة بغرفة عمليات المديرية، وتتابع لحظة بلحظة مع غرفة عمليات المحافظة، وإخطار غرفة العمليات المركزية بالمديرية بأي طارئة تحدث على الفور.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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