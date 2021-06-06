مصري يقتل والديه وأطفال شقيقته.. ما القصة؟

ابوظبي - سيف اليزيد - شعبان بلال (القاهرة)

شهدت محافظة سوهاج جنوب مصر حادثاً مأساوياً، بقيام شاب بقتل والديه وطفلين نجلي شقيقته بسبب معاناته من اضطرابات نفسية وتناوله مواد مخدرة، ما تسبب بحالة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أطلقوا على الواقعة «مجزرة سوهاج». وحسب التحريات الأول، فإن عاملاً في العقد الثالث من عمره يُدعى جورج قام بقتل كل من والده 70 عاماً، ووالدته 65 عاماً، ونجلي شقيقته، طفلة 5 سنوات، وطفل 6 أشهر، كما أصاب شقيقته 25 عاماً، وتم نقلها لمستشفى سوهاج الجامعي. وأمرت النيابة العامة بنقل جثامين ضحايا واقعة ذبح عامل لوالده ووالدته وشقيقته ونجليها والمعروفة بـ «مجزرة سوهاج» إلى مستشفى العسيرات المركزي بعد معاينة موقع الحادث، لاستكمال باقي الإجراءات القانونية وتشريح الجثامين. وطلب فريق النيابة العامة الذي توجه لمعاينة مسرح الجريمة في قرية أولاد حمزة، من مباحث مركز شرطة العسيرات، سرعة الانتهاء من التحريات اللازمة حول الواقعة وظروف ملابساتها. وتبين من المعاينة الأولية أن الجاني لم يغادر مسرح الجريمة عقب قيامه بذبح أفراد أسرته بالساطور ليتم إلقاء القبض عليه من قبل الأجهزة الأمنية في مصر. وأشارت تحقيقات وحدة مباحث المركز إلى أن المتهم مدمن للمخدرات وطلب من والده قبل المذبحة بساعات مبلغاً من المال لشراء هذه المخدرات، إلا أن والده رفض إعطاءه ونشبت مشاجرة بينهما، خطط بعدها المتهم لارتكاب المذبحة.

