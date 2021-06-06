88 قتيلاً في هجوم لصوص على قرى في نيجيريا

ابوظبي - سيف اليزيد - ارتفع عدد ضحايا هجوم عشرات من لصوص الماشية على سبع قرى في شمال غرب نيجيريا الخميس إلى 88 قتيلا، حسب حصيلة جديدة أعلنتها الشرطة الأحد.

وقال نافع أبو بكر المتحدث باسم شرطة ولاية كيبي "في البداية عثر على جثث 66 شخصا ثم عثر على 22 جثة أخرى".

وأضف أن عمليات البحث مستمرة.

وتعتقد قوات الأمن أن المهاجمين شنوا الهجمات من ولايتي زامفارا والنيجر المجاورتين حيث يحتفظون بمعسكرات هناك.

وتعد مناطق شمال غرب ووسط نيجيريا مراكز لعصابات إجرامية من لصوص الماشية الذين يدهمون القرى ويختطفون السكان للحصول على فديات مالية بعد نهب المنازل وحرقها.