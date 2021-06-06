بعد تهديدات السنوار… إسرائيل تنشر القبة الحديدية

كتبت أسماء لمنور في الأحد 6 يونيو 2021 01:24 مساءً - منذ 10 دقائق

نشر جيش الإحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، القبة الحديدية على طول حدود غلاف غزة، وذلك بعد تهديدات رئيس حركة حماس في قطاع غزة، يحيى السنوار، بأن: ”المقاومة ستحرق الأرض فوق رأس إسرائيل“، بحسب وسائل إعلام عبرية.

وجاءت تهديدات السنوار على خلفية اعتزام مستوطنين، تنفيذ مسيرات الأعلام التي يتخللها اقتحامات لمحيط المسجد الأقصى.

وقال موقع ”والا“ العبري، إن: ”الجيش الإسرائيلي يتعامل بجدية مع تهديدات السنوار، بشأن الاحتكاك في القدس“.

وأضاف الموقع العبري: ”في الأيام القادمة سيعززون نظام الدفاع الجوي، خشية أن تؤدي مسيرة الأعلام للرد بإطلاق الصواريخ من غزة، ما يعني تصعيدًا أمنيًا في الضفة الغربية وقطاع غزة“.

وذكر موقع ”والا“ العبري، أن المستويات السياسية والعسكرية، ستجري تقييمًا للوضع الأمني على خلفية نية المستوطنين إقامة مسيرة الأعلام المخطط لها الخميس المقبل.

وذكرت إذاعة الجيش، أن المستوى السياسي الإسرائيلي، يحاول وضع مخطط بديل يمنع كل شيء من الممكن أن يؤدي إلى احتكاك بين المستوطنين والسكان.

وقال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، أمس السبت: ”على خلفية الأسبوع الحساس على الصعيد الأمني، أجرى الوزير تقييمًا للوضع بمشاركة رئيس الأركان، والمفتش العام للشرطة، والمستشار القضائي، وقائد المنطقة الوسطى، ومنسق عمليات الحكومية، وقادة آخرين، وبعد الاستماع إلى تقييم الوضع الأمني والجهود العملياتية المطلوبة، خلص وزير الدفاع، إلى أنه سيطالب بعدم إقامة مسيرة الأعلام المخطط لها في القدس“.

وأوضح مكتب غانتس، أن إلغاء هذه المسيرة جاء لأسباب أمنية، حيث تتطلب جهدًا أمنيًا خاصًا، ويمكن أن تضرّ بالنظام العام، والعمليات السياسية الجارية.

وقال السنوار في تصريحات له يوم أمس، إنه: ”في حال الاعتداء على المسجد الأقصى مجددًا، فإن المقاومة ستحرق الأرض فوق رأس إسرائيل“، بحسب “إرم نيوز”.