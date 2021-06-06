بالفيديو: الإحتلال الإسرائيلي يلقي القبض على الناشطة الفلسطينية منى الكرد

كتبت أسماء لمنور في الأحد 6 يونيو 2021 01:24 مساءً - منذ ساعة واحدة

أقدمت قوات الإحتلال الإسرائيلي على اعتقال الناشطة المقدسية منى الكرد التي تعتبر واحدة من أكثر الناشطات التي توثق الاعتداءات الإسرائيلية على حي الشيخ جراح المهدد من قبل الإحتلال بترحيل سكانه، وباتت الكرد أيقونة الدفاع عن حي الشيخ جراح في القدس أمام خطر التهويد والتهجير القسري، إلى جانب شقيها محمد، الذي يظهر عبر القنوات الأجنبية للحديث عن حي الشيخ جراح والقضية الفلسطينية.

ولم تتضح على الفور ذريعة الاعتقال لكن ناشطين اعتبروا أنها تبدو محاولة محاولة لإسكات منى الكرد التي برزت كصوت وأيقونة نقلت معاناة الشيخ جراح وساكنيه إلى العالم عبر تغطيتها اليومية على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي.

ونقلت وسائل إعلام فلسطينية عن والد منى الكرد نبيل الكرد قوله :“الاحتلال اعتقل ابنتي منى ويبحث عن ابني محمد“.