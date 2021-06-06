شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل مالا يقل عن 88 في هجمات مسلحة بنيجيريا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت الشرطة بمحافظة كيبي النيجيرية مقتل ما لا يقل عن 88 شخصًا وإصابة عشرات آخرين جراء هجمات مسلحة شنها قطاع طرق بالمحافظة بشمال غرب البلاد.

وأفاد المتحدث باسم شرطة المحافظة، نافيو أبو بكر، في تصريحات له ، أن قطاع الطرق شنوا هجمات إرهابية على ثمانية مجتمعات مختلفة في منطقة دانكوـ واساجو ذات الحكم المحلي بالمحافظة، مما أسفر عن مقتل 88 شخصًا. يشار إلى أنه في أواخر شهر أبريل، قُتل تسعة من رجال الشرطة واثنان من أعضاء جماعة الدفاع المدني في كيبي أثناء صدهم لهجوم شنه مسلحون.