شكرا لقرائتكم خبر عن اعتقال شخص قتل 6 بسكين في مدينة آنتشينغ شرق الصين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت سلطات محلية في الصين اليوم الأحد إن الشرطة اعتقلت مشتبها به فيما يتعلق بهجوم بسكين أدى إلى مقتل ستة وإصابة 14 أمس السبت في مدينة آنتشينغ بشرق البلاد.

وقال الحزب الشيوعي في المدينة في بيان على موقع التواصل الاجتماعي ويبو إن المشتبه به في الهجوم، الذي وقع في شارع للتسوق غير مسموح فيه بالسيارات، هو عاطل عن العمل في الخامسة والعشرين من العمر كان "ينفس عن غضب من اضطرابات في أسرته وإحساسه بالتشاؤم".

وأضاف البيان أن مصابا من الهجوم لا يزال في حالة خطرة بينما حالة باقي المصابين مستقرة.