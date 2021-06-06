انت الان تتابع خبر اسعار العملات العالمية الأجنبية والمعادن الثمينة في العراق والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - سعر الدولار مقابل التومان الايراني
بغداد
100 دولار ⬅️ 2,395,000 تومان
تقريبي
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العملات العالمية الأجنبية
100 يورو ⬅️ 121,65 دولار
100 باوند ⬅️ 141,57 دولار
100 دولار ⬅️ 866,12 ليرة تركية
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المعادن
سعر أونصــــــة الذهب عالمياً ⬅️ 1891,84 $
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النفط
سعر برميل نفط الخام برنـت ⬅️ 71,64 دولار
سعر برميل نفط الخام الامريكـي ⬅️ 69,40 دولار
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بغداد
100 دولار ⬅️ 2,395,000 تومان
تقريبي
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العملات العالمية الأجنبية
100 يورو ⬅️ 121,65 دولار
100 باوند ⬅️ 141,57 دولار
100 دولار ⬅️ 866,12 ليرة تركية
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المعادن
سعر أونصــــــة الذهب عالمياً ⬅️ 1891,84 $
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النفط
سعر برميل نفط الخام برنـت ⬅️ 71,64 دولار
سعر برميل نفط الخام الامريكـي ⬅️ 69,40 دولار
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