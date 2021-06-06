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انت الان تتابع خبر ارتفاع بدراجات الحرارة.. تعرف على حالة الطقس في العراق والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - اعلنت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الاحد، عن حالة الطقس المتوقعة خلال الايام المقبلة في عموم البلاد.
وذكرت الهيئة في تقريرها اليومي والذي تابعته الخليج 365، ان "طقس ايام الاثنين والثلاثاء والاربعاء والخميس سيكون صحوا في عموم مناطق البلاد".
واضافت ان "درجات الحرارة في العاصمة بغداد ستسجل يوم غد 42 ورترتفع تدريجيا مع نهاية الاسبوع، فيما تسجل محافظة الناصرية درجة الحرارة الاعلى عند 46 درجة".