انت الان تتابع خبر ارتفاع بدراجات الحرارة.. تعرف على حالة الطقس في العراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الاحد، عن حالة الطقس المتوقعة خلال الايام المقبلة في عموم البلاد.