بالارقام.. نجدة بغداد تعلن حصيلة ممارساتها الامنية

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مديرية نجدة بغداد، اليوم الاحد، عن تنفيذ عددا من الواجبات والمهام الأمنية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأفادت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، "بإلقاء القبض على ثلاثة متهمين وضبطت وبحوزتهم أسلحة غير مرخصة ضمن مناطق شارع فلسطين، والشرطة الخامسة، وحي القاهرة، فضلا عن إلقاء القبض على (٢٩) متسولا خلال حملة لمكافحة هذه الظاهرة السلبية".

وأشارت المديرية إلى "ضبط 5 سيارات عليها إشارة حجز، و 19 سيارة مخالفة للتعليمات القانونية ومظللة وبدون لوحات تسجيل".