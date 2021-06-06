انت الان تتابع خبر الزراعة تباشر بصرف مستحقات الفلاحين والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة الزراعة، اليوم الأحد، المباشرة بصرف المستحقات المالية للفلاحين والمزارعين المسوقين لبذور محصول الحنطة ومحصول الذرة الصفراء للموسم الزراعي 2020-2021.
وذكرت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز؛ ان "شركة ما بين النهرين العامة للبذور باشرت بتحويل كافة المستحقات المالية المتبقية بنسبة 100% الى كافة مراكزها في المحافظات وباشراف مدير عام الشركة".
ودعت الوزارة "الفلاحين والمزارعين ومنتجي بذور الحنطة ومسوقي محصول الذرة الصفراء للموسم الزراعي 2020-2021 الى الاسراع بالتوجه الى معامل تفريط وتجفيف الذرة الصفراء ومواقع تنقية وتعفير البذور لاستلام مستحقاتهم المالية مستصحبين معهم المستمسكات الثبوتية الاصلية".
ودعت الوزارة "الفلاحين والمزارعين ومنتجي بذور الحنطة ومسوقي محصول الذرة الصفراء للموسم الزراعي 2020-2021 الى الاسراع بالتوجه الى معامل تفريط وتجفيف الذرة الصفراء ومواقع تنقية وتعفير البذور لاستلام مستحقاتهم المالية مستصحبين معهم المستمسكات الثبوتية الاصلية".