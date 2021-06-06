الزراعة تباشر بصرف مستحقات الفلاحين

وذكرت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز؛ ان "شركة ما بين النهرين العامة للبذور باشرت بتحويل كافة المستحقات المالية المتبقية بنسبة 100% الى كافة مراكزها في المحافظات وباشراف مدير عام الشركة".

ودعت الوزارة "الفلاحين والمزارعين ومنتجي بذور الحنطة ومسوقي محصول الذرة الصفراء للموسم الزراعي 2020-2021 الى الاسراع بالتوجه الى معامل تفريط وتجفيف الذرة الصفراء ومواقع تنقية وتعفير البذور لاستلام مستحقاتهم المالية مستصحبين معهم المستمسكات الثبوتية الاصلية".

