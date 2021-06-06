شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يفوض هيئة مكتبه فى تحديد موعد مناقشة 3 طلبات.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فوض مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، هيئة مكتب المجلس فى تحديد موعد مناقشة ثلاث طلبات مناقشة مقدمة من النواب، وتشمل الطلبات الآتى:

1- طلب مقدم من العضو سحر بشير معتوق وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن تطوير منظومة التعليم.

2- طلب مقدم من العضو سكينة سلامة وتسعة عشر عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن إجراء امتحانات الثانوية العامة من حيث الشكل والمضمون وإجراءات سلامة الطلاب الصحية.

3- طلب مقدم من العضو مجدى ملك وتسعة عشر عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن تذليل المعوقات أمام الاستثمار كأحد عوامل النمو الاقتصادى.