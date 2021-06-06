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مجلس النواب يفوض هيئة مكتبه فى تحديد موعد مناقشة 3 طلبات.. اعرف التفاصيل

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القاهرة - سامية سيد - فوض مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، هيئة مكتب المجلس فى تحديد موعد مناقشة ثلاث طلبات مناقشة مقدمة من النواب، وتشمل الطلبات الآتى: 

1- طلب مقدم من العضو سحر بشير معتوق وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن تطوير منظومة التعليم.

2- طلب مقدم من العضو سكينة سلامة وتسعة عشر عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن إجراء امتحانات الثانوية العامة من حيث الشكل والمضمون وإجراءات سلامة الطلاب الصحية.

3- طلب مقدم من العضو مجدى ملك وتسعة عشر عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن تذليل المعوقات أمام الاستثمار كأحد عوامل النمو الاقتصادى.

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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