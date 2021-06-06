شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس الشيوح يبعث رسالتين لـ"النواب".. وحنفى جبالى يحيلهما للجان المختصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحال المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، رسالتين من المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ إلى اللجان المختصة.

وتضمنت رسالتى رئيس الشيوخ ما انتهى إليه بالموافقة على مشروع قانون مقدم من الحكومة باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 21/22، وكذلك ما انتهى إليه بالموافقة على قانون مقدم من الحكومة بإنشاء صندوق الطوارئ الطبية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن، وقد حال أيضا رئيس النواب قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين مصر والبنك الدولى لإعادة الإعمارة والتنمية بشان دعم نظام التامين المصرى بمبلغ 400 مليون جنيه إلى لجنة الاقتصادية.

كما أحال رئيس مجلس النواب أيضا مشروع قانون مقدم من النائب على بدر واكثر من 10 أعضاء بشان الفصل بغير الطريق التأديبى إلى اللجنة التشريعية.