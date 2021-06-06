شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الجنوبية تبدأ تطعيم كبار السن المتجاوزين 60 عامًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت هيئة الإذاعة الكورية (كيه بى إس)، أن الحكومة الكورية ستبدأ في تطعيم المواطنين غدا الاثنين، من سن 60 حتى 64 عاما، والجنود تحت سن الثلاثين ضد فيروس كورونا المستجد؛ وذلك في إطار برنامج التلقيح ضد الفيروس الذي تقوم به البلاد.

وأضافت - وفقا لفرقة العمل الحكومية المعنية بالتطعيم ضد فيروس "كورونا" في كوريا الجنوبية اليوم الأحد، أن كبار السن في الفئة العمرية من 60 لـ64 عاما سيحصلون على الجرعة الأولى من لقاح (أسترازينيكا) المضاد لفيروس "كورونا" اعتبارا من الغد.

وأشارت الإذاعة الكورية إلى أن أكثر من 78% من نحو 3.95 مليون شخص في هذه الفئة العمرية قد سجلوا للحصول على اللقاح.. مضيفة أن تطعيم حوالي 414 ألف جندي تحت سن الثلاثين سيبدأ غدا في المؤسسات الطبية العسكرية باستخدم لقاح (فايزر) المضاد لـ "كورونا".

وكانت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها قد أعلنت - في وقت سابق من هذا الشهر - أنه نظرا لوتيرة التلقيح الحالية، ستكون البلاد قادرة بحلول نهاية يونيو على إعطاء الجرعات الأولى لأكثر من 13 مليون شخص، أي حوالي 25% من إجمالي عدد السكان البالغ 52 مليون نسمة.