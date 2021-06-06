شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة البريطاني : القول برفع القيود في شهر مايو سابق لأوانه والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك اليوم الأحد إن من السابق لأوانه القول ما إذا كانت الحكومة ستلتزم بخطة تقضي بالرفع الكامل لقيود وإجراءات العزل العام لمكافحة كوفيد-19 في إنجلترا في 21 يونيو .

وأضاف هانكوك أن الشهر المنصرم شهد تأثيرا "كبيرا للغاية" لانتشار سلالة دلتا من كوفيد-19 والتي تم رصدها للمرة الأولى في الهند وهي الآن السلالة السائدة في إنجلترا وفقا لتقديرات رسمية.

وأشار لارتفاع جديد في حالات كوفيد-19 لكنه قال إنه اطمأن بدرجة كبيرة لاستقرار معدل الحالات التي تحتاج للعلاج في المستشفى والوفيات في الوقت الذي يبحث فيه المسؤولون خطط إنهاء العزل العام.

وقال هانكوك لمحطة سكاي نيوز "من السابق لأوانه اتخاذ قرار نهائي في هذا الشأن، رئيس الوزراء وأنا والفريق سننظر في كل البيانات على مدى هذا الأسبوع. وقلنا إننا سنمهل الناس وقتا كافيا قبل 21 يونيو" .

وأضاف "لا نقول ’لا’ لموعد 21 يونيو في تلك المرحلة" مشيرا إلى أنه من المهم أن يتلقى المواطنون جرعتي لقاح كوفيد-19 إذ أظهرت البيانات أن ذلك قد يحمي بفاعلية من سلالة دلتا.

وقال رئيس الوزراء بوريس جونسون الأسبوع الماضي إنه لا يرى في البيانات ما يستدعي الخروج عن الخطة لإنهاء قيود العزل العام لكن الحذر مطلوب.

ووصل عدد الوفيات الإجمالي في بريطانيا من الجائحة إلى 127836 وهو سادس أعلى عدد في العالم وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز.