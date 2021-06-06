شكرا لقرائتكم خبر عن الدنمارك تؤكد التزامها بمساعدة العراق في محاربة داعش والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - جدد وزير خارجية الدنمارك جبي كوفود اليوم الأحد التزام بلاد بمساعدة العراق في محاربة داعش.

وقال وزير الخارجية الدنماركي في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره العراقي فؤاد حسين في بغداد :"نعمل على تطوير مجالات التعاون وبناء مستقبل أفضل وبناء الاستقرار وهناك احترام متبادل بين البلدين ونحترم سيادة واستقرار العراق ووحدة أراضيه".

وأضاف :"نواصل مشاركتنا في مهمة حلف الناتو وملتزمون بمساعدة العراق في محاربة داعش وأن الدنمارك ستساهم بدعم الاستقرار والاعمار في العراق إضافة الى تعزيز العلاقات الاجتماعية" .

من جانبه، أكد وزير الخارجية فؤاد حسين رغبة العراق بتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين وأن الدنمارك تلعب دورا مهما في حلف الناتو ،معربا عن شكره لمهامها في اطار التحالف الدولي ضد داعش وتدريبها للقوات العراقية وإعادة فتح سفارتها في العراق.

وقال :"لدينا أكثر من 33 الف عراقي في الدنمارك وأكثرهم أصبحوا مواطنين هناك".

ووصل وزير خارجية الدنمارك اليوم إلى بغداد في زيارة رسمية يتلقي خلالها الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس الحكومة مصطفى الكاظمي.