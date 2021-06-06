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وزير الصحة الروسي: لقاحات كورونا تقلل احتمالات الإصابة أقل من 1%

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الدمام - شريف احمد - قال وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو إن أيا من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا لا توفر حماية تامة ضد المرض، ولكنها تقلل احتمالات الإصابة بالفيروس لأقل من 1%.

وقال في تصريح لوكالة "تاس" :"لا يوجد لقاح يوفر حماية كاملة، ويظل احتمال الإصابة بالفيروس قائما. ويمكننا أن نرى اليوم أن أقل من 0.8% ممن جرى تطعيمهم يصابون بالمرض. وهي نسبة منخفضة للغاية مقارنة مع غير الملقحين".

وأضاف :"نقوم دائما بتقييم الاحتمالات. من يتم تطعيمهم يواجهون احتمالات قليلة. وإذا ما حصل المزيد من الناس على اللقاح، فإن الخطر الإجمالي للإصابة بالفيروس سيكون ضئيلا".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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