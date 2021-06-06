شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة الألماني : اصبروا وستحصلون على موعد للتطعيم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعا وزير الصحة الألماني ينس شبان إلى التحلي بالصبر فيما يتعلق بالحصول على موعد لأخذ لقاح فيروس كورونا المستجد ، وذلك قبل وقت قصير من تفعيل إلغاء الأولوية في منح اللقاح.

وقال شبان لصحيفة "بيلد أم زونتاج" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم الأحد: "لا يمكن للجميع الحصول على موعد في نفس الوقت غدا الاثنين، لذا أطلب قدرا من الرفق مع العاملات والعاملين بعيادات الأطباء ومراكز التطعيم. إنهم يقومون بأفضل ما في وسعهم. ولكن ليس هناك ما يكفي للجميع".

وأضاف الوزير الألماني أن مدة الانتظار حتى موعد التطعيم "تبلغ أسابيعا حاليا، وليس شهورا"، وتابع قائلا: "80% من البالغين الراغبين في أخذ اللقاح سوف يتم تطعيمهم بحلول منتصف يوليو على الأقل".

يذكر أن حملات التطعيم في ألمانيا بدأت نهاية العام الماضي، وكانت الأولوية في البداية للأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 80 عاما، في دور الرعاية الصحية، ودور المسنين، وكذلك الأطقم الطبية، ثم الأشخاص الذين يرتفع لديهم خطر الإصابة بمسارات مرضية خطيرة.

ومن المقرر اعتبارا من الغد الاثنين الموافق 7 يونيو الجاري إلغاء أولوية منح التطعيم في أنحاء ألمانيا، وهو ما تم بالفعل في عدد من الولايات.