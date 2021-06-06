شكرا لقرائتكم خبر عن 13 غريقا في انقلاب قارب يقل عائدين من حفل زفاف بنيجيريا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال مسؤولون في نيجيريا إن 13 شخصا لقوا حتفهم في ولاية سوكوتو بشمال غرب البلاد، جراء انقلاب قارب يقل مدعوين لحفل زفاف، وذلك بعد أسبوع من فقدان 150 شخصا في حادث مشابه آخر.

وحسب موقع فرانس 24، كان القارب الذي انقلب يوم الجمعة الماضي، يقل 18 شخصا، عائدين من حفل زفاف في منطقة شاجاري.

من جانبه، قال المتحدث باسم حكومة ولاية سوكوتو، محمد بيلو، إن "13 شخصا كانوا مسافرين من دوروا إلى قرية جينجا لقوا مصرعهم في حادث القارب".

وأفاد النائب المحلي، مايداوا كاجيجي، بأن "جميع الركاب كانوا أفراد عائلة واحدة وعائدين إلى منازلهم بعد حضور حفل الزفاف"، لافتا إلى أن "الزورق كان صغيرا، ومحملا بـ18 راكبا، لكن لم ينج سوى خمسة، وتم إنقاذهم".