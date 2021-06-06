شكرا لقرائتكم خبر عن 343 إصابة جديدة بكورونا في تايوان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت تايوان اليوم الأحد 343 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ، جميعها إصابات محلية و36 حالة وفاة بسبب الفيروس، طبقا لما ذكره مركز القيادة المركزي لمواجهة الأوبئة، حسب وكالة الأنباء المركزية في تايوان "سي.إن.إيه" اليوم.

وأضاف المركز أنه من بين الحالات الجديدة 335 حالة مؤكدة بالإضافة إلى ثماني حالات من مجموعة نتائج اختبار، تأكدت خلال الأسبوع الماضي.

وبذلك يرتفع إجمالي حالات الإصابة في البلاد إلى 11 ألفا و298، من بينها أكثر من 9900 حالة محلية سجلت منذ 15 مايو وهو اليوم الأول الذي سجلت فيه تايوان أكثر من مئة حالة محلية منذ بدء التفشي أوائل عام 2020 .